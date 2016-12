foto Ansa

16:33

- Per Enrico Letta, l'Italia ha bisogno di una svolta perché è un "Paese in cui l'autolesionismo la fa da padrone". E per il premier fra i primi passi c'è il tornare a investire in ricerca: "Siamo indietro, ma non è tutto perduto", ha detto infatti Letta, che, commentando le nomine a senatore a vita di Carlo Rubbia, Claudio Abbado, Renzo Piano ed Elena Cattaneo, ha aggiunto: "E' un messaggio molto importante: chi fa ricerca deve essere premiato".