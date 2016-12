foto Ansa

20:04

- "Non è una sentenza fondata sul nulla, si tratta di un reato particolarmente pesante e grave se commesso da un esponente politico". Il segretario del Pd Guglielmo Epifani commenta così le motivazioni della condanna di Berlusconi, aggiungendo: "Nessuno è sopra la legge. Per noi la giustizia deve essere uguale per tutti". E, sulla legge Severino che dovrebbe sancire la decadenza del leader Pdl da senatore, dice: "Non mi sembra per nulla incostituzionale".