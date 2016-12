foto Ansa

- La decisione sulla decadenza di Silvio Berlusconi "non è un atto dovuto, è una decisione da assumere. Facciamo un invito al Pd, senza protervia e arroganza: riflettete, approfondite", il partito "si spogli dall'abito di chi per 20 anni ha combattuto Berlusconi come il peggior nemico". Così Angelino Alfano a TgCom24. "Invitiamo il Pd, in modo fermo, a studiare le carte, nessuna legge è retroattiva", ha aggiunto il vicepremier.