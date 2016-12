foto LaPresse

10:55

- Duro attacco di Mario Monti a Enrico Letta dopo l'approvazione in Cdm del decreto che cancella l'Imu. "Letta ha preferito rassicurare la sopravvivenza del governo con questa resa - ha detto il leader di Scelta Civica -. Continuo a sperare che l'esecutivo duri, ma mi auguro che abbia spina dorsale e non sia smidollato e in balia delle pressioni dell'una e dell'altra parte". "Non siamo condannati ad appoggiarlo per sempre", ha quindi concluso Monti.