Letta: "Non temo per la vita del governo"

foto Ansa Correlati Letta: via l'Imu, arriva la Service Tax

Imu, Berlusconi: promessa mantenuta

Tares addio,da 2014 arriva la Taser 09:53 - Per Enrico Letta il governo ha un futuro certo. "Non temo che ci sia un'influenza" per le condanne o le "vicende giudiziarie" di Silvio Berlusconi, perché "gli italiani hanno bisogno di risposte e di concretezze", ha detto infatti il premier. Quanto invece alle nuove sfide dell'esecutivo, per Letta la priorità va alla legge elettorale. "Il porcellum è uno dei guai principali del nostro Paese" e sarà uno dei temi "prioritari dell'autunno". - Per Enricoilha un futuro certo. "Non temo che ci sia un'influenza" per le condanne o le "vicende giudiziarie" di Silvio Berlusconi, perché "gli italiani hanno bisogno di risposte e di concretezze", ha detto infatti il premier. Quanto invece alle nuove sfide dell'esecutivo, per Letta la priorità va alla. "Ilè uno dei guai principali del nostro Paese" e sarà uno dei temi "prioritari dell'autunno".

"Le risposte di mercoledì sono risposte importanti su Cig, esodati e lavoratori in difficoltà su mutui casa, ma sono una prima risposta e "sono molto fiducioso nel fatto che la sessione autunnale, questo maggiore respiro che oggi possiamo avere e questo orizzonte più lungo che ci dà la possibilità di guardare più lontano ci permetterà di costruire una legge di stabilità con dei pilastri basati sulle riforme strutturali e sulla crescita".



"A me sembra, al di là del governo più forte o più debole e del chiacchiericcio politico che non mi interessa, che il governo abbia varato misure importanti da cui l'Italia può trovare grande giovamento". Così il premier che ha poi annunciato novità per il mondo della scuola.



"In prossimo Cdm misure per la scuola" - "La settimana prossima la cosa più importante avviene martedì, quando in Cdm vareremo una serie di norme funzionali per l'inizio dell'anno scolastico e per il mondo della scuola", ha poi annunciato il premier durante la trasmissione Radio Anch'io.



Delrio: no toni trionfalistici, problemi restano - "Con l'Imu non abbiamo certo risolto i problemi del Paese. Non è il caso di usare toni trionfalistici. La gente continua a perdere il lavoro, non c'è molto da festeggiare. Ma il tema degli ultimi giorni era l'Imu. Se parliamo di questo, il risultato è molto positivo". Così il ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio.