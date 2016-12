foto Tgcom24

15:45

- "Finalmente ci sarà la soluzione per l'Imu sulla prima casa e i terreni agricoli". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera. "Stiamo definendo le coperture in maniera seria, responsabile e trasparente", ha aggiunto, sottolineando che ci sarà "la cancellazione dell'imposta sulla prima casa per il 2013 e una riforma complessiva della tassazione degli immobili, in termini di service tax, dal 2014".