13:42

- "La smetta signor Presidente di provare a convincere gli italiani che il governo Letta sia l'unico possibile perché i mercati non capirebbero. Ci mandi a votare caro Presidente. Si fidi degli italiani per una volta e non dei Violante di turno". Lo ha scritto il leader del M5S Beppe Grillo, in un post pubblicato sul suo blog. "Basta forzare il sano meccanismo democratico in nome de 'i mercati non capirebbero', caro Presidente", ha aggiunto.