Imu, Quagliariello ottimista: andrà in porto

foto Ansa Correlati Imu, Zanonato: non serviranno nuove tasse 23:51 - "Si sta lavorando e sono convinto che il provvedimento sull'Imu andrà in porto: un'altra notte di lavoro e l'obiettivo sarà raggiunto". Lo assicura il ministro Gaetano Quagliariello confermando la buona volontà da parte sia di Pd che di Pdl. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell'Anci, Piero Fassino, assicurando la copertura del governo sull'Imu 2013: "In ogni caso lo Stato si farà carico di garantire ai Comuni l'intero gettito". - "Si sta lavorando e sono convinto che il provvedimento sull'Imu andrà in porto: un'altra notte di lavoro e l'obiettivo sarà raggiunto". Lo assicura il ministro Gaetano Quagliariello confermando la buona volontà da parte sia di Pd che di Pdl. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell'Anci, Piero Fassino, assicurando la copertura del governo sull'Imu 2013: "In ogni caso lo Stato si farà carico di garantire ai Comuni l'intero gettito".

Quagliariello ha sottolineato che l'incontro tra Alfano, Saccomanni e Brunetta è stato ''assolutamente positivo''. Ha quindi ribadito che il provvedimento sull'Imu è il ''caposaldo del programma'' del Pdl affinche' ''la nostra economia possa uscire dalla spirale di recessione. ''In questo momento - ha rimarcato - è la cosa che più ci tiene concentrati''.



Soddisfatta, per il momento, anche l'Anci - "Il Governo ci ha assicurato che modalità, tempi e criteri di un'eventuale adozione della service tax saranno discusse con noi e non saranno frutto di un atto unilaterale del governo", ha reso noto il presidente dell'Anci Piero Fassino, che ha espresso soddisfazione per la disponibilità del governo alla condivisione.



E, sull'introduzione della Service Tax, Fassino ha aggiunto: "L'eventuale introduzione di una service tax deve tener conto di criteri di equità e di sostenibilità da parte delle famiglie italiane". Il sindaco di Torino ha chiesto che "l'adozione" di questa nuova tassa, che dovrebbe sostituire l'Imu, decolli dal 2014. "Il governo verifichi gli effetti della tassa sui redditi delle persone", ha quindi affermato.



''Il governo ci ha detto di aver individuato la copertura della prima rata dell'Imu e che questa ammonta a 2,6 miliardi di euro'', ha infine riferito il sindaco di Roma Ignazio Marino dopo l'incontro tra governo e rappresentanti dell'Anci.



Brunetta: coperture ci saranno - "Stiamo trovando la quadratura", sull'eliminazione dell'Imu sulla prima casa e sui terreni agricoli. Quanto alle coperture, "ci saranno, e saranno chiare, nette e credibili". Così Renato Brunetta, capogruppo del Pdl, dopo il vertice a palazzo Chigi sull'Imu.