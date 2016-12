foto Ansa

14:53

- Sull'Imu "non accettiamo ultimatum". Parola di Guglielmo Epifani, che sta per incontrare Enrico Letta. "E' anche interesse nostro riformare l'Imu - dichiara il segretario del Pd -, ma non c'è solo questo". Sempre sull'Imu si è da poco concluso un confronto tra il vicepremier, Angelino Alfano, il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, e il capogruppo Pdl, Renato Brunetta. Al termine Alfano ha scritto via Twitter: "Incontro costruttivo".