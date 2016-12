foto Ansa

- "Oggi non c'è bisogno di una crisi di governo, oggi c'è bisogno di un governo autorevole, forte, che continui un lavoro non solo di risanamento, ma di rilancio dell'economia del Paese". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Gianpiero Bocci, aggiungendo: "Ci sono tutte le condizione per pensare che nei prossimi mesi risultati importanti potranno segnare l'inizio di un percorso nuovo per l'Italia".