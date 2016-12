Imu, Zanonato: "No a ipotesi di aumento tasse"

foto Ap/Lapresse 14:54 - "Non c'è nessuna ipotesi" di aumentare altre accise per cancellare l'Imu. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo, Flavio Zanonato, al termine dell'incontro tra il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, e i ministri democratici sul tema dell'Imu che dovrà essere affrontato mercoledì dal Consiglio dei ministri. - "Non c'è nessuna ipotesi" di aumentare altre accise per cancellare l'Imu. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo, Flavio Zanonato, al termine dell'incontro tra il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, e i ministri democratici sul tema dell'Imu che dovrà essere affrontato mercoledì dal Consiglio dei ministri.

Pd: "Per noi priorità sono scuola, cig ed esodati" - Per il Pd "le priorità riguardano la scuola, il rifinanziamento della Cassa integrazione guadagni, il tema degli esodati. In una fase di drammatico calo dei consumi interni sarebbe utile evitare il previsto aumento dell'aliquota Iva". Così il Pd, in una nota, spiega l'esito dell'incontro tra Epifani, i capigruppo e i ministri del partito democratico. Il tema del superamento dell'Imu "dovrebbe essere affrontato attraverso soluzioni eque e che siano nel contesto di questa riforma federale", ha quindi spiegato il Pd, sottolineando come comunque "tutte le soluzioni vanno tenute in equilibrio rispetto alle risorse finanziarie disponibili".



Epifani: "Non accettiamo ultimatum" - "Non accettiamo ultimatum. E' anche interesse nostro riformare l'Imu ma non c'è solo l'Imu". Così il segretario Pd Guglielmo Epifani che dovrebbe incontrare il premier Enrico Letta.



Imu, Alfano incontra Saccomanni e Brunetta - "A Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, e il capogruppo Pdl, Renato Brunetta. Tema: Imu. Incontro costruttivo". Così il vicepremier e segretario del Pdl, Angelino Alfano, in un Twitter