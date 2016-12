Pdl, Berlusconi placa i suoi: basta dichiarazioni

foto Ansa Correlati Grillo al governo: "E' finito il tempo delle mele Vadano a casa. E noi prepariamoci a vincere"

17:59 - "Si smetta di fornire alibi alle manipolazioni": l'esortazione, diretta ai vertici del Pdl, arriva da Silvio Berlusconi in queste ore caldissime per il governo. Vista la situazione di difficoltà del Paese, il dibattito in corso nel partito, le forzature della stampa, il leader Pdl rivolge a tutti un invito: quello di "non fornire con dichiarazioni altre occasioni a questa manipolazione continua, che alimenta le polemiche e nuoce alla coesione interna".

"In questa situazione di difficoltà per il nostro Paese e di confronto tra le forze politiche, il dibattito all'interno del Popolo della Libertà, che nasce come chiaro segnale di democrazia, viene sempre più spesso alimentato, forzato e strumentalizzato dagli organi di stampa", si legge in una dichiarazione ufficiale.



"La passione - continua Berlusconi - e l'impegno generoso dei nostri dirigenti e dei nostri militanti, anche negli ultimi giorni, vengono riportati e descritti a tinte forti, quasi fossero sintomi di divisione e di contrasto. Perciò, invito tutti a non fornire con dichiarazioni e interviste altre occasioni a questa manipolazione continua che alimenta le polemiche e nuoce a quella coesione interna, attorno ai nostri ideali e ai nostri valori, che è sempre stata ed è il tratto distintivo del nostro movimento".