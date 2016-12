Decadenza, il Pdl pronto alla resa dei conti

La data del 28 agosto è quella che i "duri e puri" del Pdl non vorrebbero superare nel tentativo di avere ancheche, in caso di slittamento del contenzioso a settembre, rischierebbe di non aprirsi tanto presto. Da qui lache si sta giocando nel Popolo della Libertà trache hanno tra i punti di riferimento il trattativista a oltranza Gianni Letta. E che vorrebbero studiare le mosse del Pd fino alla prima riunione della giunta per le elezioni di Palazzo Madama, guardando al Colle e alla linea tracciata da Giorgio Napolitano con il comunicato ufficiale del 13 agosto.Uno scontro interno che ha messo nel mirino il falco per eccellenza, Daniela Santanché, la quale boccia senza mezzi termini un esecutivo con i "carnefici" del Pd e sposa la linea oltranzista che sarebbe prevalsa nel lungo vertice di Arcore. Una linea che, per la sua durezza, lascia però, preoccupato che si possano aprire delle crepe ingestibili all'interno del partito nel momento topico del voto in giunta. Ecco quindi ladi personaggi come, i quali mettono sì paletti sulla questione della decadenza e sull'Imu, ma lanciano contemporaneamente la palla sul campo avversario per tastarne le reazioni, le possibili aperture, attese anche da Berlusconi ma che tardano comunque ad arrivare.Con un Pd sempre schierato compattamente a sostegno del governo Letta e pronto, almeno ora, ad andare fino in fondo in giunta a settembre. E con un, ha definito - tornando da una missione-lampo in Afghanistan - una "follia" aprire la crisi di governo ora Tra falchi, colombe e Pd c'è peròche in realtà, racconta chi ha avuto modo di sentirlo,netta in un senso o nell'altro. Anche se non sarebbe intenzionato a farsi rosolare a fuoco lento, pronto più che mai a dare battaglia. Sicuramente amareggiato per un segnale di apertura, sia pur minimo, che non arriva da parte del Pd. Ma pronto a dare fondo a tutte le sue energie per rispondere colpo su colpo.Un fedelissimo come Renato Brunetta, intanto, avverte che. Un modo per rimarcare la necessità di non trascinare il Popolo della Libertà in una "disfida senza senso" tra falchi e colombe. E con un monito: "L'unita' affermatasi in nome del bene più grande della sovranità popolare e del conseguente equilibrio dei poteri, da difendere contro un corpo separato dello Stato che agisce con continui abusi di potere, è la nostra arma politica più efficace".