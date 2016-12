Enrico Letta: torno a Roma più determinato

foto Ansa Correlati Letta: "L'Ue deve cogliere la ripresa" 13:11 - "Torno a Roma con più determinazione di quanto sono partito perché l'autolesionismo non sia il sentimento con cui si racconta l'Italia". Lo ha detto il premier Enrico Letta, salutando a Kabul le truppe italiane. "Il nostro peggior difetto è l'autolesionismo, facciamo a gara a parlare male di noi stessi. Io qui ho voluto mostrare all'Italia ciò che di positivo fa l'Italia perché l'autolesionismo non sia il sentimento con cui ci si racconta". - "Torno acon più determinazione di quanto sono partito perché l'autolesionismo non sia il sentimento con cui si racconta l'Italia". Lo ha detto il premier, salutando ale truppe italiane. "Il nostro peggior difetto è l'autolesionismo, facciamo a gara a parlare male di noi stessi. Io qui ho voluto mostrare all'Italia ciò che di positivo fa l'Italia perché l'autolesionismo non sia il sentimento con cui ci si racconta".

"Sono voluto venire qui a Kabul - ha affermato Letta - per trasferire dall'Italia il miglior esempio di un'Italia che funziona".



"Non lasceremo soli gli afghani" - Una volta terminata la missione delle Nazioni Unite, l'Italia non abbandonerà gli afghani. E' questo il messaggio del premier Enrico Letta al suo arrivo ad Herat, durante il discorso tenuto al contingente italiano. "Il 2014 vedrà il termine dell'operazione Isaf, ma noi siamo qui per dire al Governo di Kabul che non abbiamo intenzione di lasciare soli gli afghani", ha detto infatti il presidente del Consiglio.