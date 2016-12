Pdl, Santanché: hanno vinto i falchi

- "E' finita, finalmente. Il governo Letta cadrà. L'ha detto anche il presidente, che non mi è mai sembrato cosi' forte, tranquillo e determinato: non dobbiamo aspettarci niente, perché da Napolitano, da Letta e dal Pd niente avremo". Daniela Santanché esulta raccontando il summit di ad Arcore. Le risponde Cicchitto: "Eviti liste buoni e cattivi".

Secondo Santanché anche Alfano ha capito che aria tirava e si è subito allineato mentrefanno a gara nel dire che si può mediare, ma sbagliano. Cicchitto le risponde a stretto giro: 'Non ci sembra che abbia scelto il momento piu' opportuno per fare questo elenco dei buoni, dei cattivi e dei mediocri del Pdl'. Bondi, parlando con il Corriere della Sera, ribadisce che se il Pd vota la decadenza di Berlusconi le elezioni saranno inevitabili.

La risposta di Cicchitto - Per Cicchitto''L'onorevole Santanché, che è anche responsabile dell'organizzazione del partito, dichiara di esprimere le posizioni di una corrente di esso, soi disant i "falchi", i cui nominativi elenca ed elenca anche i nomi dei dissenzienti, dei non allineati, dei renitenti e degli incerti. Francamente non ci sembra che abbia scelto il momento piu' opportuno per fare questo elenco dei buoni, dei cattivi e dei mediocri''. ''Avevamo capito - sottolinea Cicchitto - che, ferme rimanendo le libere valutazioni di ognuno, siamo tutti impegnati a respingere l'attacco politico e giudiziario a Silvio Berlusconi e a porre il Pd di fronte alle sue responsabilita' perche' la tenuta dell'attuale governo, che e' auspicabile, deve essere affidata al senso di responsabilita' di tutte le forze politiche che lo sostengono''.