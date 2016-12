foto Ansa

09:06

- Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, è in visita in Afghanistan alla base del contingente italiano ad Herat. "Ho voluto fortemente essere qui - ha detto il premier incontrando circa 1.200 militari - per interpretare i sentimenti di vicinanza profonda dell'Italia per il vostro impegno. In questi anni difficili per il Paese, voi avete interpretato al meglio l'immagine dell'Italia". Previsto anche un incontro con il presidente Karzai a Kabul.