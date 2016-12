Alfano: "Impensabile decadenza di Berlusconi"

foto Ansa Correlati Berlusconi, vertice Pdl ad Arcore

Ad Arcore vertici del Pdl e gli aficionados

Berlusconi,Mauro: amnistia generale 09:18 - "La decadenza di Berlusconi da senatore è impensabile. Costituzionalmente è inaccettabile". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, al termine, dopo cinque ore, del maxi-vertice del partito ad Arcore. "Il Popolo della Libertà - ha ricordato Alfano - è come sempre unito, compatto e deciso, a fianco del suo presidente Silvio Berlusconi, a cui è molto legato da indissolubili vincoli di affetto e di condivisione politica".

"Tutti insieme rivolgeremo alle massime istituzioni della Repubblica, al primo ministro Letta e ai partiti che compongono la maggioranza, parole chiare sia sulla questione democratica che deve essere affrontata per garantire il diritto alla piena rappresentanza politica e istituzionale dei milioni di elettori che hanno scelto Silvio Berlusconi, sia sul necessario rispetto degli impegni programmatici assunti dal governo a partire dall'abolizione dell'Imu su prima casa e agricoltura", ha dichiarato Alfano. "Non c'è più tempo per rinvii e dilazioni", ha poi aggiunto.



Bossi: "Se lo fanno dimettere, cade il governo" - "Se fanno dimettere Berlusconi avrei dei dubbi che i suoi parlamentari restino lì a votare per il governo. Partirebbe la caduta del governo, non che abbia fatto molto". Lo ha detto Umberto Bossi, il presidente della Lega Nord, alla Berghem Fest.