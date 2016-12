foto LaPresse

17:34

- Sette deputati Pd protestano per il nuovo Monopoli, giudicandolo un inno alla finanza irresponsabile, e Beppe Grillo replica: "La prima regola del Monopoli all'italiana" è che "il politico in prigione non ci finisce mai". "D'Alema - si legge sul suo blog - è un esperto di levatura internazionale. Perché l'Hasbro non lo ha interpellato? Gli avrebbe offerto una consulenza gratis. Al posto della Prigione, a scelta, Grazia, Impunità, Agibilità".