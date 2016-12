Imu, Brunetta contro Delrio: "E' incompetente"

foto LaPresse Correlati Imu, Delrio: esenzione per 70% italiani 19:42 - "Delrio è un incompetente: poteva stare zitto perché sarà smentito nei prossimi giorni". Il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta, non usa mezzi termini e si schiera duramente contro l'ipotesi del ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, di tagliare l'Imu per il 70% dei contribuenti. "L'abolizione della tassa sulla prima casa deve essere totale", ha ribadito Brunetta. - "Delrio è un incompetente: poteva stare zitto perché sarà smentito nei prossimi giorni". Il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta, non usa mezzi termini e si schiera duramente contro l'ipotesi del ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, di tagliare l'Imu per il 70% dei contribuenti. "L'abolizione della tassa sulla prima casa deve essere totale", ha ribadito Brunetta.

"Il ministro Delrio non è competente della materia e non conosce la trattativa in corso, poteva starsene zitto perché sarà smentito nei prossimi giorni", ha tuonato Brunetta intervenendo a Radio Anch'io. Ieri al Meeting di Rimini, Delrio aveva ribadito che si va verso una Service Tax che metta insieme Imu e Tares, sottolineando che la differenza tra le due ipotesi relative all'Imu sulla prima casa - abolizione totale e taglio solo per il 70% - vale 1,5 miliardi di euro.



Ma il Pdl non ci sta. Brunetta ha ribadito che l'Imu "sulla prima casa e sui terreni agricoli andrà cancellata al 100% per il 2013" e che per il 2014 andrà trovata una soluzione strutturale.