Imu, Delrio: esenzione per 70% italiani

foto Ap/Lapresse Correlati Zanonato: via l'Imu dalla prima casa 19:19 - "Credo che si possa esentare dal pagamento dell'Imu circa il 70% degli italiani meno abbienti". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, parlando della nuova imposta service tax. "C'è ancora differenza di impostazione nella maggioranza - ha aggiunto - tra chi vuole una copertura completa per togliere a tutti l'Imu sulla prima casa e chi, come me, vuole farla pagare solo al 30% dei cittadini che se lo possono permettere". - "Credo che si possa esentare dal pagamento dell'Imu circa il 70% degli italiani meno abbienti". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, parlando della nuova imposta service tax. "C'è ancora differenza di impostazione nella maggioranza - ha aggiunto - tra chi vuole una copertura completa per togliere a tutti l'Imu sulla prima casa e chi, come me, vuole farla pagare solo al 30% dei cittadini che se lo possono permettere".

''Il Paese non può permettersi in questo momento di buttare 1,5 miliardi di euro'', ha aggiunto Delrio. ''Credo che i cittadini facoltosi possano permettersi di pagare 400 euro l'anno, e' meno di un abbonamento a una tv privata'', ha sottolineato il ministro in conferenza stampa.



Ma sui criteri per l'esenzione, come potrebbero essere il reddito, il numero dei figli, la grandezza dell'abitazione, il ministro non ha potuto essere charo ed esaustivo: ''I criteri non sono stati definiti'', ha affermato.