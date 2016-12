foto LaPresse

- Il Pd non accetterà nessun accordo e nessun baratto che vada a scapito della legalità per prolungare la durata del governo. Lo ha detto Dario Franceschini. "Alle minacce e agli ultimatum basta rispondere con un principio molto semplice: non si barattano legalità e rispetto delle regole con la durata di un governo. Mai", ha spiegato infatti il ministro per i Rapporti con il Parlamento.