- Per Silvio Berlusconi, i prossimi due mesi saranno decisivi per il futuro dell'Italia. "O il governo è in grado di dare una scossa in positivo che possa essere percepita da tutti gli italiani nei prossimi 50 giorni, oppure saremo ancora inchiodati a una tendenza recessiva", ha spiegato infatti il leader del Pdl. "O l'Italia riprende a correre, oppure rischiamo di pagare un prezzo altissimo alla crisi", ha quindi ribadito.