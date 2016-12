foto Ansa

22:28

- "In uno Stato democratico il principio di legalità è un principio a cui tutti devono soggiacere, perché davvero la giustizia deve essere uguale per tutti". Lo ha detto il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, riferendosi al caso Berlusconi. "Le sentenze vanno rispettate e fatte eseguire. Non è una battaglia contro Berlusconi - sottolinea Epifani - ma in favore di uno Stato di diritto. Fa bene Letta a proseguire la sua azione di governo".