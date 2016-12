foto Ansa Correlati Letta, avvertimento al Pdl

21:30 - "L'Europa deve cogliere la ripresa", è questa una delle idee essenziali del semestre italiano. Lo ha detto il premier Enrico Letta in conferenza stampa con il cancelliere austriaco Werner Faymann. "Cogliere la ripresa significa fare scelte impegnative", ha aggiunto, precisando che "la lotta alla disoccupazione sarà "il cuore del semestre italiano" nell'unione europea. E, sulle questioni interne, aggiunge: "Si supereranno tutte le difficoltà".

"L'Italia non può mancare l'occasione del semestre" - "Il 2014 sarà un anno storico per l'Europa: sarebbe paradossale che l'Italia non cogliesse questa occasione", ha detto il premier parlando del semestre italiano di presidenza di turno della Ue che partirà dal luglio 2014. Quel periodo "rappresenta un'opportunità per l'Europa di fare passi avanti. Il 2014 sarà l'anno dell'Europa, con le elezioni, le nuove cariche e le nuove leadership. Ovviamente - ha continuato - il passo avanti sulle altre Unioni passa attraverso le Unioni del 2014".



"Non ci si avviti in questioni interne" - Letta ha affrontato anche le questioni interne al governo. "Penso che il nostro Paese abbia davanti grandissime opportunità - ha detto - confido nella responsabilità e lungimiranza di tutti. Sarebbe paradossale se l'Italia, che ha tenuto duro nei momenti più difficili della crisi, si avvitasse in questioni di politica interna". "Sono sicuro - ha aggiunto rispondendo sull'incontro con Alfano sul nodo Berlusconi - che ognuno farà la sua parte per uscirne".