Boldrini:"Giusta la convocazione della Camera"

Femminicidio e stalking, pugno duro governo 18:35 - E' stata una giornata di lavoro a Montecitorio condita da critiche, che Laura Boldrini ha voluto stoppare sul nascere. Il presidente della Camera ha definito infatti come "del tutto artificiose" le polemiche per la convocazione della Camera che rappresenta - ha detto durante la seduta - un "atto dovuto dal punto di vista costituzionale". "Non vi è alcuna forzatura né può prestarsi a qualsiasi strumentalizzazione", ha aggiunto.

"La seduta odierna - ha affermato la Boldrini - è stata convocata come adempimento espressamente dettato dalla Costituzione; un obbligo che si svolge secondo i principi dettati dall'ordinamento. Ci sono precedenti di convocazioni durante la pausa estiva o natalizia per l'annuncio della presentazione di decreti legge. Questi sono i fatti e le polemiche che sono seguite sono state del tutto pretestuose".



Boldrini ribatte alla Lega: "No mio protagonismo" - Laura Boldrini ha replicato duramente alla Lega che in aula l'accusa di protagonismo per la convocazione di oggi per il dl sul femminicidio. "Giusto per esser chiari - ha detto rivolgendosi a Nicola Molteni - le ricordo che avevo scritto nel post su Facebook che era prevedibile che Montecitorio dovesse riunirsi già dopo il 20 di agosto per la presentazione di un decreto. E che in ogni caso la prossima seduta era fissata per il 6 settembre. Non credo che questo sia protagonismo, credo che sia una comunicazione assolutamente legittima. Non c'è nulla di vanto, solo un fatto".



Solo un centinaio i deputati presenti - Erano 104 i deputati presenti nell'aula di Montecitorio. Non facili i conteggi per gruppo perché il clima estivo ha fatto sì che diversi parlamentari si sistemassero su banchi non appartenenti al gruppo. Al banco del governo solo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. Per la maggioranza erano circa 45 i parlamentari democratici presenti. Quattro quelli del Pdl, 5 quelli della Lega e 22 grillini. E poi una quindicina di parlamentari di Scelta Civica, 8 deputati di Sel e 4 appartenenti al Misto. Poco più di una trentina le donne.



M5S: "Seduta costa 150mila euro" - "Quanto costa agli italiani la convocazione 'formale' del Parlamento di oggi? Tra i 150 e i 200mila euro", si è lamentato il deputato M5S, Walter Rizzetto, che avrebbe preferito donarli a qualche centro di assistenza. Ma la presidente della Camera ha replicato: "Ma lei ha capito che questo è un obbligo? Di cosa parla? Di sprechi? Questo è un esercizio democratico". E, lasciando Montecitorio, la Boldrini ha ribadito: "Quelle fatte oggi in aula sono polemiche sterili che servono solo ad allontanare i cittadini dalle istituzioni".