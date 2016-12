foto Ansa

13:03

- "Le dimissioni di tutti i parlamentari del Pdl, in caso di rottura sulla vicenda Berlusconi, non sono all'ordine del giorno". Lo assicura il capogruppo del Pdl al Senato, Renato Schifani. "Ci batteremo in giunta perché le nostre argomentazioni senza ostruzionismo vengano recepite", spiega Schifani per il quale, in una maggioranza diversa che sostenga un governo Letta bis "non ci sarà il Pdl".