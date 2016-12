foto Ap/Lapresse Correlati Letta avverte: "Senza governo l'Imu si paga" 14:33 - Buone notizie sul fronte della crisi economica. Il Pil tornerà a crescere tra la fine dell'anno e l'inizio del 2014. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato. "Molto probabilmente nel terzo trimestre, ma sicuramente con l'inizio del 2014 avremo un avvio in crescita", ha spiegato il ministro che ha parlato anche della questione Imu. "Troveremo una soluzione - ha sottolineato - entro fine mese o i primi giorni di settembre". - Buone notizie sul fronte della crisi economica. Iltornerà a crescere tra la fine dell'anno e l'inizio del 2014. Lo ha detto il ministro delloeconomico, Flavio. "Molto probabilmente nel terzo trimestre, ma sicuramente con l'inizio del 2014 avremo un avvio in crescita", ha spiegato il ministro che ha parlato anche della questione. "Troveremo una soluzione - ha sottolineato - entro fine mese o i primi giorni di settembre".

Quanto alla ricchezza del Paese, "il calo del Pil si è via via ridotto in questi mesi", ha osservato il ministro.



Elettricità, taglio significativo costi - Flavio Zanonato ha annunciato anche un piano di taglio dei costi dell'elettricità. "Per le prossime settimane - ha spiegato - è pronto un nuovo pacchetto di misure del governo. La cosa più importante è che vogliamo abbassare in modo significativo il costo dell'energia elettrica che è davvero eccessivo nel nostro Paese".



"Toglieremo Imu sulla prima casa" - "C'è un impegno preciso, che è quello di togliere l'Imu sulla prima casa, il governo troverà una soluzione", ha assicurato il ministro dello Sviluppo economico spiegando che "una soluzione va sicuramente trovata nel segno degli impegni assunti dal presidente Letta".



"Fiat, più investimenti in Italia" - Zanonato ha parlato anche della Fiat. "Ha investito in Italia, non si è sottratta, ma noi riteniamo che debba investire di più", ha sottolineato annunciando che ci sarà un incontro tra il governo e l'a.d. di Fiat, Sergio Marchionne, ma "la data non è ancora stata fissata".