Letta: "In ottobre la nuova legge elettorale Nessuno interrompa l'uscita dalla crisi"

17:19 - "La riforma elettorale è il cambiamento più urgente". Lo ha detto il premier Enrico Letta intervenendo al meeting di Cl. "La legge elettorale così com'è non funziona. A ottobre sarà approvata dalla Camera una nuova che consente a ogni cittadino di diventare arbitro", ha ricordato il premier.

"Dal primo settembre - ha detto ancora Letta - in commissione si discuta sulla legge elettorale per approvare una riforma ad ottobre". Se la legge elettorale è la riforma più urgente, il premier mette l'accento anche sull'abolizione del finanziamento pubblico per ridare "ai cittadini il potere di dare se vogliono il loro finanziamento, sono riforme che consentono il ricambio e una democrazia efficiente".



"A febbraio terremoto politico, ora si cambia" - "Non possiamo dire che a febbraio non è successo nulla, è successo un terremoto che ha riguardato tutte forze politiche e ha cambiato il modo di essere dei cittadini italiani. Quella è stata l'ultima richiesta alla politica di cambiare e noi non possiamo essere sordi", ha detto ancora Letta.



"No al consenso per battere il nemico" - "L'incontro non vuol dire che le differenze scompaiono - ha continuato -. Fa paura solo a chi è incerto della propria identità e dei propri valori". L'Italia, ha ripreso, "è il Paese dei guelfi e ghibellini, del tutti contro tutti, ma l'identità solida non ha paura dell'incontro: si è convincenti se si ha una visione credibile se si realizzano le cose, non si è convincenti se il consenso si usa solo per evitare che arrivi il nemico. E' modo di far politica che non mi appartiene".



"Il discorso che due anni fa Giorgio Napolitano fece al meeting di Cl non era normale - ha poi sottolineato il premier -, ha cambiato la storia del nostro Paese: da quel richiamo alle istituzioni 'parlate il linguaggio della verità' è cominciato un cambiamento per il nostro Paese e io mai avrei pensato che ci saremmo trovati oggi qui in condizione così diversa".



"L'uscita dalla crisi è vicina" - Letta ha poi sottolineato che "l'uscita dalla crisi è a portata di mano. E' possibile a seconda di cosa facciamo. Se guardiamo al futuro usciremo dalla crisi che è stata ed è terribile". Il governo, ha poi ricordato il premier, si è impegnato nel "pagamento di quello sconcio del nostro Paese: il pagamento degli arretrati della Pubblica amministrazione, un tema che si affronterà con più forza in autunno".



"Nel 2011 - ha precisato - saliva lo spread, sembrava la fine del mondo, in queste ultime giornate gli spread sono tornati indietro a prima di quel momento così drammatico. In questi due anni un percorso faticoso e doloroso si è compiuto".



"In Europa impossibile decidere" - Il presidente del Consiglio ha poi puntato il dito contro le istituzioni europee, dicendo che "non permettono di decidere. Non si può non cambiarle. Le istituzioni devono essere legate ai cittadini. L'Europa così com'è non va".



"L'Europa - ha ripreso il premier - aiuti a creare lavoro accanto al rigore nei conti perché nessuno di noi vuole fare debito. Vorrebbe dire scaricarlo sui figli. Nessuno lo farebbe a casa: perché farlo come nazione? Tutto ciò che faremo lo faremo senza fare nuovi debiti".



"La finanza torni al suo posto" - E lancia un monito alla finanza dicendo che "per un nuovo inizio c'è bisogno che si rimetta al suo posto. La crisi è nata perché la finanza è uscita dal suo ruolo ed è diventata il centro di tutto. Dobbiamo fare la lotta ai paradisi fiscali".