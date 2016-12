Meeting, Colle: "Globalizzazione, Ue a rischio L'Italia regga la sfida dell'innovazione"

foto Ansa Correlati Berlusconi: "Farò l'interesse dell'Italia"

"I giovani non li lasceremo soli: lavoreremo e faremo di tutto perché riescano ad avere opportunità", ha detto il premier Enrico Letta, visitando una mostra sull'Europa al Meeting di Comunione e Liberazione. "Grazie a un'Europa e a un'Italia migliore daremo ai giovani quelle opportunità che altri, in altre parti d'Europa, hanno già oggi". Al Meeting anche una videointervista di Napolitano che ammonisce: l'Europa rischia sulla globalizzazione.

Napolitano: "L'Europa rischia sulla globalizzazione" - Al Meeting è stata trasmessa una videointervista del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che lancia questo messaggio: "Dobbiamo riuscire a competere con Paesi che sono cresciuti al di là di ogni previsione possibile e soprattutto in ritmo e intensità. Dobbiamo saper reggere le sfide, che sono le sfide dell'innovazione, della competitività, della produttività, e che sono le sfide di una rimodulazione efficace del nostro modello di economia sociale e di mercato".



"Assurdo aver timore delle giovani intelligenze" - Il Capo dello Stato sottolinea poi che considera "assurdo avere timore" della circolazione per l'Europa delle giovani intelligenze: "Ritengo che questi giovani costruiscano un futuro per sè e per l'Europa anche uscendo dai confini storici delle proprie antiche nazioni. Lavorando insieme bisogna non solo formarsi insieme, ma creare anche spazi di ricerca e di occupazione in comune".



Napolitano affronta infine il tema della "emergenza" dovuta a "una grave forma di impoverimento spirituale, culturale", di fronte alla quale, ha detto, serve una reazione. E' importante, sottolinea, il "contributo che viene ai più alti livelli dalla Chiesa cattolica, contributo che soltanto dei ciechi possono non vedere".