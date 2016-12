Caso Berlusconi, Pdl: il governo rischia

foto Tgcom24 08:12 - Per Silvio Berlusconi si parla di exit strategy giudiziaria dopo la condanna nel processo Mediaset. Ma la soluzione appare ancora lontana e e cresce a il nervosismo tra le fila del Pdl che, come per un ordine di scuderia, ha alzato il tiro sul governo e di conseguenza avvertito il Pd: se in Giunta voterà per la decadenza del suo leader, sappia che farà saltare Letta. Inutili appaiono quindi gli ultimi appelli del premier contro "l'autolesionismo". - Persi parla digiudiziaria dopo la condanna nel processo Mediaset. Ma la soluzione appare ancora lontana e e cresce a il nervosismo tra le fila del Pdl che, come per un ordine di scuderia, ha alzato il tiro sul governo e di conseguenza avvertito il Pd: se in Giunta voterà per la decadenza del suo leader, sappia che farà saltare. Inutili appaiono quindi gli ultimi appelli del premier contro "l'autolesionismo".

Dopo la nota del presidente Napolitano, Berlusconi con i suoi legali tenta di individuare ancora una possibile via di uscita che gli assicuri quella agibilità politica che gli consenta di rimanere in sella affrontando a testa alta anche le traversie giudiziarie. Ma, secondo quanto si apprende, ancora tutto resta in alto mare. Berlusconi sembra sempre meno convinto di ricorrere alla grazia e ripete: "Sarebbe come ammettere di essere colpevole".



Si guarda quindi alla Giunta delle immunità del Senato: il Pdl vorrebbe che Pd votasse insieme a loro per "salvare" Berlusconi. E, con lui, tutto il governo. Questo è il leit motiv del Centrodestra: se il Pd vota per la decadenza di Berlusconi da senatore, il governo Letta rischia grosso. Il messaggio è chiaro: per tenere in piedi Letta non si deve far cadere Berlusconi. E anche Fabrizio Cicchitto ha confermato la linea: senza la 'mediazione' del Pd l'esecutivo va in panne.