"Stuprino Isinbayeva", si dimette esponente Pd

Gianluigi Piras, consigliere comunale di Jerzu (Ogliastra) e presidente regionale del Forum sui Diritti del Pd, si è dimesso. L'uomo era finito al centro delle polemiche dopo la frase durissima che aveva scritto sul suo profilo di Facebook contro la campionessa russa del salto con l'asta, Yelena Isinbayeva. "Per me possono anche prenderti e stuprarti in piazza", aveva postato Piras.

La dura frase di Piras era arrivata in risposta alla marcia indietro della Isinbayeva dopo le sue parole pro-Putin: "Non sono contro i gay", aveva precisato dopo essersi schierata a favore di una legge contro gli omosessuali e aver dichiarato che "i russi sono normali, i ragazzi con le donne e le ragazze con gli uomini".



"Si tratta di un paradosso", si era difeso Piras dopo le polemiche anche interne al suo partito, con la richiesta da più parti di togliere quella frase. Anche i dirigenti del Pdl-Giovane Italia avevano preso posizione contro la frase di Piras "coordinatore regionale Anci Giovani", chiedendo quindi le sue immediate dimissioni dall'Anci "per la gravità di quanto scritto", e auspicando che "qualche procuratore della Repubblica si interessi alla questione e capisca se ci sono gli estremi per una denuncia penale d'ufficio per apologia di reato".