16:57

- Secondo Gaetano Quagliariello per far proseguire "la stagione delle riforme, è necessario che si facciano mattina e pomeriggio, non che la mattina ci siano le riforme e il pomeriggio un conflitto istituzionale". Quanto alle parole del Capo dello Stato, che ha definito "fatale" un'eventuale caduta del governo, il ministro per le Riforme ha commentato: "Non credo che basti per blindare l'esecutivo, il governo deve respirare con i propri polmoni".