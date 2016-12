foto Ansa

- Il presidente della Lega, Umberto Bossi, boccia senza appello la candidatura del sindaco di Verona, Flavio Tosi, alle primarie del Centrodestra. E, come sempre, non lo fa certo in punta di fioretto: "Mi fa ridere, chi lo vuole Tosi? Non penso riuscirebbe a combinare qualcosa; quello che ha fatto è perché era sul carro della Lega". E ai giornalisti che gli chiedevano se allora preferirebbe Tosi o Marina Berlusconi, ha risposto: "Marina".