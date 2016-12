D'Alema: Berlusconi si dimetta

- "Napolitano è stato chiaro, la sua nota marca una netta separazione tra il destino di Berlusconi e quello del governo". Non ha dubbi Massimo D'Alema, in in un'intervista al Messaggero, sulle sorti di questa coalizione che, a parer suo, prescinde dai problemi giudiziari del leader del Pdl: "Il suo destino non inciderà, si voterà nel 2015". Poi un consiglio a Berlusconi: "Si dimetta dal Parlamento, può fare il leader da casa come Grillo".

Insomma, per l'ex segretario del Partito Democratico non esiste nessuna ipotesi di salvacondotto, né forzature, né stravolgimenti: "Napolitano ha spiegato che ci sono cose che non può fare , non potendole fare, è inutile chiedergliele". Di qui il suo consiglio al centrodestra: "Dovrebbe porsi il problema della leadership, altrimenti dedicherà il suo futuro a tentare di inventare gabole per risolvere i problemi giudiziari di Berlusconi". Anche perché, ribadisce D'Alema, "la legge va rispettata, si può svolgere un ruolo politico anche fuori dal Parlamento. Beppe Grillo non è parlamentare eppure è il leader indiscusso del suo movimento. E poi cosa dovremmo fare? Creare un precedente? La legge è uguale per tutti".

Ma da politico navigato, D'Alema guarda anche in casa Pd e non risparmia le sue pillole di saggezza sulla futura leadership del partito: "Credo che se Renzi si candidasse a fare il segretario, commetterebbe un grave errore". Quello del segretario, avverte uno che se ne intende, "è un mestiere molto difficile nel quale Renzi rischia di logorarsi". Tradotto: se ne stia a fare il sindaco di Firenze, meglio per tutti.