14:10

- "L'eventuale grazia che potrebbe concedere Napolitano non c'entra nulla ai fini dell'incandidabilità perché la grazia interverrebbe sull'esecuzione della pena principale e non sugli effetti della condanna". Queste le parole del presidente della Giunta per le Immunità, Dario Stefano, menmbro del Gruppo Misto per Sel, commentando la possibile richiesta di grazia da parte del leader del Pdl.