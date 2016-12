Grillo: "Napolitano non salvi Berlusconi"

foto Dal Web Correlati Berlusconi, Napolitano: sentenza definitiva 16:39 - "Se Berlusconi sarà salvato, moriranno le istituzioni. Napolitano uscirà di scena nel peggiore dei modi". A sostenerlo è il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che commentando la nota del Quirinale sulla grazia al leader del Pdl consiglia al Capo dello Stato di "rassegnare ora le dimissioni". "Il M5S - conclude Grillo - non resterà a guardare, questo è certo. Prepariamoci all'autunno". - "Se Berlusconi sarà salvato, moriranno le istituzioni. Napolitano uscirà di scena nel peggiore dei modi". A sostenerlo è il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che commentando la nota del Quirinale sulla grazia al leader del Pdl consiglia al Capo dello Stato di "rassegnare ora le dimissioni". "Il M5S - conclude Grillo - non resterà a guardare, questo è certo. Prepariamoci all'autunno".

"Chi state proteggendo? Dico a voi, nelle istituzioni, nel governo, nei partiti, oltre a voi stessi. Di sicuro non l'Italia. Un condannato per frode fiscale non può essere interlocutore della presidenza della Repubblica e del presidente del Consiglio, anche se Napolitano e Letta Nipote devono a lui l'elezione. Di quante divisioni dispone Berlusconi? Quanti pennivendoli ha a libro paga? Quanti parlamentari del pdmenoelle sono ai suoi ordini, oltre ai suoi impiegati, perché altro non sono, fatti eleggere nel Pdl? Quante televisioni possiede? Quante persone possono essere ricattate da quest'uomo?", scrive Grillo.



"In questo Paese se non sei ricattabile non puoi fare politica, quanti scheletri ci sono nei suoi armadi? La grazia, la si chiami come si vuole: agibilità politica o clemenza non gli può essere concessa. L'Italia è una repubblica parlamentare, il popolo dovrebbe essere sovrano, ma non conta nulla. Chi state proteggendo insieme a Berlusconi? Quali poteri economici? Il vostro pericolante futuro, le vostre sconfitte, i corrotti?", continua.



"Avete ridotto il Paese a un deserto economico e sociale e vi aggrappate a un delinquente per sopravvivere. Non vi fate almeno un po' schifo? Non dite una parola di sostegno al giudice Esposito attaccato dal partito del Padrone e dai suoi giornali? Se Berlusconi sarà salvato, moriranno le istituzioni. Napolitano uscira' di scena nel peggiore dei modi. Il mio consiglio è che rassegni ora le dimissioni. Il mutismo del pdmenoelle è quello dei complici, degli ignavi, di chi più prosaicamente non vuol perdere la pagnotta, la poltrona, il potere che si è auto conferito insieme al suo sodale di Arcore", conclude Grillo.