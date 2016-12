foto LaPresse

19:15

- Famiglia Cristiana si schiera contro la grazia a Silvio Berlusconi. "Non si puo' pretendere dal Colle un segnale o un 'salvacondotto' che minano l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ne andrebbero di mezzo la credibilità e il prestigio di un presidente amato e stimato da tutti per essere stato, in questi turbolenti anni, un vero baluardo delle istituzioni e della democrazia in Italia". Lo scrive Antonio Sciortino, direttore del settimanale cattolico.