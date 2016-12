M5S: "Se Napolitano concederà la grazia a Berlusconi, chiederemo l'impeachment"

foto Ap/Lapresse Correlati Napolitano: "Grazia Berlusconi? Analfabetismo e sguaiatezza istituzionale di chi lo dice"

Processo Mediaset, Cassazione conferma la condanna penale per Silvio Berlusconi 20:21 - Se il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dovesse usare clemenza al leader del Pdl, Silvio Berlusconi, il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto a chiederne l'impeachment. Lo ha detto il senatore grillino, Michele Giarrusso. "La grazia o qualsiasi altro atto di clemenza per Berlusconi sarebbe un atto eversivo. E Napolitano dovrebbe essere messo in stato d'accusa per attentato alla Costituzione", sostiene Giarrusso.

"Non è una mia posizione personale - ha spiegato Giarrusso -, anche Grillo è d'accordo e ci stiamo già preparando".



"Con la grazia Napolitano violerebbe i principi costituzionale" - Giarrusso spiega che "una grazia concessa a Berlusconi, che è pregiudicato e pluricondannato per reati anche gravissimi, ovviamente violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Sarebbe un atto di una gravità inaudita e sarebbe l'ultimo di una serie di strappi che questo presidente ha compiuto. Il più grave e intollerabile".



Anche Famiglia Cristiana contro la grazia - "Non si può pretendere dal Colle un segnale o un 'salvacondotto' che minano l'uguaglianza di tutti i cittadini". Ne è convinto il direttore di Famiglia Cristiana, Antonio Sciortino, secondo il quale "ne andrebbero di mezzo la credibilità e, ancor più, il prestigio di un presidente amato e stimato da tutti per essere stato, in questi turbolenti anni, un vero baluardo delle istituzioni e della democrazia in Italia".