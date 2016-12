Grillo vs Boldrini: "Usa la Camera come una tv"

foto LaPresse 15:35 - Beppe Grillo dal suo blog accusa la presidente della Camera, Laura Boldrini, di usare Montecitorio "come se fosse una semplice tv commerciale attraverso la quale migliorare la propria immagine". "Il 10 agosto - osserva il leader M5S - la Boldrini scrive sulla sua pagina Facebook che la Camera lavorerà probabilmente subito dopo il 20 agosto per il decreto sul femminicidio, confondendo così il mero adempimento con i veri e propri lavori dell'Aula". - Beppe Grillo dal suo blog accusa la presidente della Camera, Laura Boldrini, di usare Montecitorio "come se fosse una semplice tv commerciale attraverso la quale migliorare la propria immagine". "Il 10 agosto - osserva il leader M5S - la Boldrini scrive sulla sua pagina Facebook che la Camera lavorerà probabilmente subito dopo il 20 agosto per il decreto sul femminicidio, confondendo così il mero adempimento con i veri e propri lavori dell'Aula".

Secondo il leader di M5S "dall'inizio di questa legislatura il Parlamento non ha approvato nessuna legge di propria iniziativa. Ripeto nessuna". E a chi si oppone a questa affermazione Grillo risponde così: "Il 9 agosto, l'ultimo giorno di seduta alla Camera, una deputata del Pd e un deputato del Pdl hanno affermato, dopo le nostre incalzanti accuse, che il Parlamento non è vero che non ha ancora fatto leggi visto che ha ratificato il trattato di Istanbul. La ratifica di un trattato però non è una legge di iniziativa parlamentare ma appunto una semplice ratifica di un trattato internazionale". Perciò, è la conclusione, "per aver citato in loro difesa il trattato di Istanbul significa che abbiamo perfettamente ragione".