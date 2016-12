Sel: "Se si vota, Berlusconi è incandidabile"

foto LaPresse Correlati Letta: se cade il governo si paga l'Imu 14:08 - "L'aula del Senato voterà sulla decadenza di Berlusconi entro ottobre". Lo assicura Dario Stefano (Sel), presidente della Giunta per le elezioni del Senato. Nel caso in cui il governo cadesse prima del voto del Senato, Berlusconi non potrebbe comunque candidarsi alle prossime elezioni. "La Giunta - spiega Stefano - decide sulla decadenza dall'attuale mandato. In ogni caso la legge Severino introduce un argomento ineludibile". - "L'aula del Senato voterà sulladientro ottobre". Lo assicura Dario Stefano (Sel), presidente dellaper le elezioni del Senato. Nel caso in cui il governo cadesse prima del voto del Senato, Berlusconi non potrebbe comunque candidarsi alle prossime. "La Giunta - spiega Stefano - decide sulla decadenza dall'attuale mandato. In ogni caso la legge Severino introduce un argomento ineludibile".

"A me sembra impossibile - continua Stefano - che gli organi preposti alla validazione del risultato elettorale, in primis la Corte di Appello, possa validare l'elezione di uno incorre nelle prescrizioni della legge Severino. Alle ultime amministrative la legge è già stata applicata, vedi il caso di Andrea Alzetta, di Sel, dichiarato non proclamabile dopo dopo l'elezione in consiglio comunale a Roma.