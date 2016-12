Papa Francesco: tutelate sempre la vita

foto Ansa 15:44 - La vita deve essere sempre tutelata, sin dal grembo materno, riconoscendovi "un dono di Dio e garanzia del futuro dell'umanità". Lo afferma papa Francesco in un messaggio alla Chiesa brasiliana. "Di fronte alla cultura dello scarto, che relativizza il valore della vita - sottolinea il Pontefice - i genitori sono chiamati a trasmettere ai figli la consapevolezza che deve essere sempre difesa". Il Papa ricorda poi gli anziani, "memoria viva di un popolo". - La vita deve essere sempre tutelata, sin dal grembo materno, riconoscendovi "un dono di Dio e garanzia del futuro dell'umanità". Lo afferma papa Francesco in un messaggio alla Chiesa brasiliana. "Di fronte alla cultura dello scarto, che relativizza il valore della vita - sottolinea il Pontefice - i genitori sono chiamati a trasmettere ai figli la consapevolezza che deve essere sempre difesa". Il Papa ricorda poi gli anziani, "memoria viva di un popolo".

"Care famiglie brasiliane", inizia il messaggio di papa Francesco dedicato appunto alla Settimana nazionale della famiglia, che sottolinea come conservi ancora "vive nel cuore le gioie ricevute" durante il suo viaggio in Brasile per la Gmg. Il Papa incoraggia i genitori nella "missione nobile ed esigente di essere i primi collaboratori di Dio nell'orientamento fondamentale dell'esistenza e nella garanzia di un buon futuro. Per questo - spiega - è importante che 'i genitori coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, che accompagnino la maturazione della fede dei figli'. (Lumen Fidei, 53)".



I genitori - prosegue il messaggio - "sono chiamati a trasmettere con le parole e soprattutto con le loro opere, le verità fondamentali sulla vita e l'amore umano, che ricevono una nuova luce dalla Rivelazione di Dio". "In particolare, di fronte alla cultura dello scarto, che relativizza il valore della vita umana - sottolinea Papa Francesco - i genitori sono chiamati a trasmettere ai loro figli la consapevolezza che essa deve essere sempre difesa, sin dal grembo materno, riconoscendovi un dono di Dio e garanzia del futuro dell'umanità, ma anche nella cura degli anziani, specialmente dei nonni, che sono la memoria viva di un popolo e trasmettono la saggezza della vita".



Infine, invocando l'intercessione di Nostra Signora di Aparecida, il Papa auspica che le famiglie possano essere "le più convincenti testimoni della bellezza dell'amore sostenuto e alimentato dalla fede".



La Settimana nazionale della famiglia e' promossa della Conferenza episcopale brasiliana, sul tema "Trasmissione ed educazione delle fede cristiana nella famiglia". I vescovi, brasiliani, richiamando il documento di Aparecida, ricordano - in una nota - che la famiglia "è uno dei tesori più importanti dell'America Latina ed e' patrimonio dell'umanità intera".