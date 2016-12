Firenze, Matteo Renzi: "Mi ricandido a sindaco"

foto Ansa 18:22 - Matteo Renzi considera "molto probabile" la sua ricandidatura a sindaco di Firenze ed è pronto a scommetterci "anche 50 euro". "Credo che la partita di Firenze non si aprirà", afferma in un forum con la redazione fiorentina de La Repubblica. "Do per molto probabile la mia ricandidatura. Se dovessi scommettere 10 euro li scommetterei. Anche 50. Anche perché è evidente che per completare il percorso servono due giri", conclude Renzi. - Matteo Renzi considera "molto probabile" la sua ricandidatura a sindaco di Firenze ed è pronto a scommetterci "anche 50 euro". "Credo che la partita di Firenze non si aprirà", afferma in un forum con la redazione fiorentina de La Repubblica. "Do per molto probabile la mia ricandidatura. Se dovessi scommettere 10 euro li scommetterei. Anche 50. Anche perché è evidente che per completare il percorso servono due giri", conclude Renzi.

Sindaco e leader nazionali compatibili - "In questo anno - dice tra l'altro Renzi - mi sono convinto che fare il sindaco e il leader nazionale è assolutamente compatibile. Tanto più a giudicare dal crescente consenso verso la nostra amministrazione".



I progetti per Firenze - Il primo cittadino di Firenze annuncia anche impegni su alcune battaglie non ancora concluse, come quella della ricerca del perduto affresco di Leonardo sulla Battaglia di Anghiari. Oppure la fondazione che nascerà il primo gennaio 2014 e "sarà il player unico della cultura in città", che gestirà in rete tutti gli spazi del Comune.