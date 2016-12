Kyenge a Tgcom24: "Vado avanti"

11:01 - "L'appello di Maroni? Arriverà. Io guardo avanti. Dobbiamo pensare che quel che facciamo in Italia non rimane in Italia. Dobbiamo ridare credibilità all'Italia". Così il ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge nell'Intervista della Domenica di Tgcom24 chiude il cerchio sulla querelle con la Lega. Anzi, sull'ultima provocazione di Salvini rilancia: "Abolire il ministero dell'integrazione con un referendum? Usiamolo per combattere il razzismo".