Camera, convocazione per il 20 o 21 agosto

foto Ansa Correlati Femminicidio e stalking, pugno duro governo 18:59 - "E' prevedibile che Montecitorio debba riunirsi già dopo il 20 agosto per la presentazione di un decreto. In ogni caso, la prossima seduta è fissata il 6 settembre". Lo scrive la presidente della Camera, Laura Boldrini, sulla sua pagina Facebook. Con ogni probabilità ad essere presentato in aula sarà il dl sul femminicidio, che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale domenica 18 o lunedì 19. - "E' prevedibile che Montecitorio debba riunirsi già dopo il 20 agosto per la presentazione di un decreto. In ogni caso, la prossima seduta è fissata il 6 settembre". Lo scrive la presidente della Camera, Laura Boldrini, sulla sua pagina Facebook. Con ogni probabilità ad essere presentato in aula sarà il dl sul femminicidio, che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale domenica 18 o lunedì 19.

Vacanze brevi per il Parlamento - Vacanze brevi dunque per i nostri deputati. "Se facciamo un confronto con gli altri Parlamenti europei, questa volta l'Italia dà il buon esempio", scrive la Boldrini su Facebook. "L'emiciclo di Strasburgo - aggiunge - si è fermato il 4 luglio per riaprire i battenti il 9 settembre, i due rami del Parlamento francese sono chiusi da metà luglio e i lavori riprenderanno il 10 settembre, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha tenuto l'ultima seduta il 17 luglio e la prossima è convocata il 30 settembre. L'ultima seduta del Bundestag è stata il 28 giugno scorso e la riapertura non è stata ancora fissata".