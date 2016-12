foto LaPresse

14:50

- "I ricatti sono inaccettabili: hanno provato all'indomani della sentenza Mediaset chiedendo la grazia per Berlusconi e il Pd ha detto no e ora diremo no a questo ricatto dell'Imu". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina. "Il Pdl si prenda la responsabilità di far cadere il governo", ha quindi aggiunto Fassina, pur sottolineando come, secondo lui, "nessuno sarà irresponsabile da portare il Paese ad elezioni anticipate".