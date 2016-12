foto Ansa Correlati Pd, Matteo Renzi lancia la sua sfida 22:12 - Guglielmo Epifani sottolinea che il congresso del Pd "deve aiutare a definire un progetto per l'Italia e una speranza per un Paese che l'ha persa". Poi, parlando alla direzione del partito, aggiunge che conferma tutto: "Tempi e funzione del congresso", e che l'assemblea del 20 settembre ne definirà le regole. Infine, "il Paese chiede oggi responsabilità e soluzioni dei problemi, il governo deve procedere senza logoramento e senza fibrillazioni". - Guglielmo Epifani sottolinea che il congresso del Pd "deve aiutare a definire un progetto per l'Italia e una speranza per un Paese che l'ha persa". Poi, parlando alla direzione del partito, aggiunge che conferma tutto: "Tempi e funzione del congresso", e che l'assemblea del 20 settembre ne definirà le regole. Infine, "il Paese chiede oggi responsabilità e soluzioni dei problemi, il governo deve procedere senza logoramento e senza fibrillazioni".

"Il Paese chiede oggi responsabilità e soluzioni dei problemi", dice Epifani parlando dell'esecutivo Letta, sottolineando che il governo deve procedere "senza logoramento e senza fibrillazioni". "Per noi quelle da affrontare in autunno sono su temi precisi: scuola, investimenti produttivi, ammortizzatori sociali, esodati, riforma del patto di stabilità dei comuni", prosegue Epifani.



A novembre le primarie - E' caos, di nuovo, sulle primarie. Dal comunicato ufficiale non compare la data ma sembra probabile che si possano svolgere il 24 novembre. A dirlo per prima Marina Sereni, dopo che alcuni partecipanti alla direzione, avevano protestato per la mancata indicazione di una data da parte del segretario Guglielmo Epifani. I renziani sono convinti che sia quella la data ufficiale. Meno certo Pippo Civati. A fare un po' di "chiarezza" interviene su Twitter Davide Zoggia, responsabile organizzazione del Pd: "Assemblea nazionale il 20 e il 21 settembre. In quella data fisseremo regole e date. Indicazione politica fare presto e bene" La data, prosegue, "è un'indicazione politica. Dipende dalle regole che l'assemblea approverà. La data precisa la fisserà l'assemblea".



Letta: "Partito unito o crolla tutto" - Sento una "responsabilità forte sulle mie spalle. Non mi farò distrarre", dobbiamo "tornare all'agibilità politica", ma "se viene meno l'unità del Pd in questo momento di sfilacciamento, il sistema rischia di venir già. Italia può farcela. Dipende da noi". Lo afferma il premier Enrico Letta, in Direzione del Pd. "Serve stabilità - ha aggiunto il premier -. Sono criticato per questo, ma lo ribadisco: la stabilità è valore. La retorica dei mercati è rischiosa, ma va spiegata: per vendere il nostro debito dobbiamo essere credibili. Stavamo morendo quando non riuscivamo più a venderlo".



Su Imu e Iva soluzioni logiche - "Su Iva e Imu cerchiamo soluzioni logiche e compatibili e bisogna metter mano a una assenza decennale di politica industriale. Questo è cio' che noi vogliamo fare e lo diciamo con chiarezza al Paese", dice Epifani alla direzione del Pd.



Riforma giustizia? Fa fede programma di governo - Sulla giustizia, dice ancora Epifani, "fanno fede gli impegni del discorso programmatico sulla fiducia di Letta". Il segretario Pd è poi tornato sulla vicenda Berlusconi: "Abbiamo aspettato la sentenza della Cassazione senza speculazioni di parte. Abbiamo detto poi con onestà tutte le cose che andavano dette: le sentenze si rispettano e si applicano; va affermata la difesa del principio di legalità per cui i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge e ognuno soggiace alla legge. Principi ovvi e conosciuti, alla base di tutte le Costituzioni liberaldemocratiche".



"Per questo non si può contrapporre la legittimazione data dalla rappresentanza politica al principio di legalità, e così superare il rispetto che si deve alla divisione dei poteri. La logica del tanto peggio, tanto meglio è destinata solo a peggiorare il clima e a deteriorare un profilo di confronto politico e civile. Fanno parte di quella logica gli insulti, gli eccessi verbali e i toni che sono stati usati", conclude.