Imu, Schifani: Letta mantenga gli impegni

foto LaPresse Correlati Saccomanni: stop Imu prima casa poco equo 20:00 - Per il capogruppo Pdl al Senato, Renato Schifani, "la decisione di abolire l'Imu sulla prima casa è politica, spetta al governo assumerla e al Parlamento approvarla. Chiediamo al presidente Letta di mantenere gli impegni assunti. Ipotesi e valutazioni dei tecnici del ministero dell'Economia non spostano di una virgola la nostra posizione", afferma Schifani dopo la proposta del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, di riformare la tassa.

Superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa ''non vuol dire eliminare l'Imu sulla prima casa per tutti'', afferma invece il viceministro all'Economia, Stefano Fassina, intervenendo su Facebook. ''Si dovrebbe ricordare che tra le priorità da affrontare vi è anche il rinvio dell'aumento dell'Iva, il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e la soluzione del drammatico problema degli esodati, tutti impegni affermati dal presidente Letta nel suo discorso davanti al Parlamento.



''E' chiaro da tempo che l'abolizione dell'Imu sulla prima casa sarebbe, nelle condizioni date, una scelta irrazionale e regressiva, anche solo perché il mancato gettito ricadrebbe sulle numerose famiglie, non certo le più abbienti, che non possiedono la prima casa e su quelle che già oggi sono esenti per effetto delle detrazioni applicate, rincara Benedetto Della Vedova, di Scelta Civica.



Al fianco di Schifani c'è Altero Matteoli che, provocatoriamente, afferma: ''Il combinato disposto dell'intervista di ieri di Epifani e oggi la pubblicazione delle ipotesi del Mef sull'Imu, avvenuta in modo pavido senza la firma di Saccomanni, lasciano far credere che il Pd ha deciso di far cadere il governo. Il Pd se ne assumera' interamente la responsabilità politica".