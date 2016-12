foto Tgcom24

16:18

- Proseguono gli strali tra il Carroccio e il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, che tramite Facebook ha risposto "a Salvini", chiedendogli "di mettere a disposizione del mio ministero i soldi che spenderebbe per fare un referendum per abolirlo". Il vice segretario della Lega Nord, sempre sul social network, aveva infatti proposto di raccogliere le firme per abolire "un dicastero assai inutile e costoso".