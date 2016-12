"Parlamento pulito", no del Senato all'urgenza

foto Ansa Correlati Berlusconi, la giunta si riunirà a settembre

14:12 - L'Aula del Senato ha bocciato la richiesta di esaminare con urgenza il disegno di legge d'iniziativa popolare, noto come "Parlamento pulito", presentato dal M5S e riguardante l'incandidabilità e l'ineleggibilità. Hanno votato a favore dell'urgenza solo i senatori del Movimento Cinquestelle e di Sel.

M5S: "Via il titolo di Cavaliere a Berlusconi!" - Il gruppo M5S al Senato ha anche chiesto con una mozione che venga tolto il titolo di Cavaliere a Silvio Berlusconi. "La condanna per frode fiscale confermata dalla Suprema Corte di Cassazione appare tale da rendere indegno il titolare della onorificenza dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro", si legge nel testo che ha come primi firmatari Gianluca Castaldi e il capogruppo, Nicola Morra. L'onorificenza è stata attribuita al leader del Pdl, ricordano i 5 Stelle, il 2 Giugno 1977, per la categoria Industria edile e telecomunicazioni, "settore nel cui ambito si sono consumati i reati per i quali egli è stato definitivamente condannato".