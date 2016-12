foto Ansa

13:58

- Il governo ha fissato per il 23 di agosto un consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il premier Enrico Letta, spiegando in questo modo che l'Esecutivo "lavora senza interruzione, non va in vacanza" e sottolineando che lui e il vicepremier Alfano si "alterneranno in sede" per garantire continuità. E, sulle polemiche che in questi giorni avrebbero minato la stabilità del governo, Letta ha ribadito: "Andiamo avanti, sono determinatissimo".